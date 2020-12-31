اشتباه كورونا.. أزمة صحية للإعلامية نجوي إبراهيم

تعرضت الإعلامية نجوي ابراهيم لوعكة صحية مما أدي إلي التزامها بالعزل للتاكد من إصابتها بفيروس كورونا أم لا .





وصرحت نجوي لصدي البلد : في انتظار نتيجة الماسحة ، فانا أجلس في المنزل حفاظا علي من حولي .





وتايعت : أطالب الجمهور الالتزام في منازلهم والنزول عند الحاجة مع مراعاة ارتداء الكمامة وأدعو أن نمر من هذه الأزمة علي خير .













يذكر أن نجوى إبراهيم تقدم حلقة الخميس من برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وفي حلقة الأسبوع الماضي شاركها حسام حسين تقديم الحلقة بعد إصابة الإبراشي بكورونا.



