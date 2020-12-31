جامعة حلوان: استكمال امتحانات التخلفات بعد عودة الدراسة

قال الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان ان امتحانات التخلفات التى كانت تجرى الان فى الجامعة تقرر تأجيلها.









وأضاف الرفاعي أن الجامعة سوف تحتفظ بدرجات الطلاب الذين خاضوا الامتحانات، لحين استكمال باقي الامتحانات مره اخرى، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين .







