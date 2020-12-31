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تعليم

جامعة حلوان: استكمال امتحانات التخلفات بعد عودة الدراسة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:36 م
د. حسام الرفاعي
د. حسام الرفاعي
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كريم ناصر - اسلام خالد
قال الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان ان امتحانات التخلفات التى كانت تجرى الان فى الجامعة تقرر تأجيلها.


وأضاف الرفاعي أن الجامعة سوف تحتفظ بدرجات الطلاب الذين خاضوا الامتحانات، لحين استكمال باقي الامتحانات مره اخرى، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين . 


ووافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
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