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محافظات

كيف يتم التعامل مع مُصابي كورونا في مستشفى الصدر بسوهاج؟.. نائب المدير تُجيب

السبت 02/يناير/2021 - 04:36 ص
نائب مدير مستشفى
نائب مدير مستشفى الصدر بسوهاج
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أنغام الجنايني
قالت الدكتورة سلوى محمد، نائب مدير مستشفى الصدر بسوهاج، إنه يتم العمل على راحة المريض من مُصابي فيروس كورونا المُستجد، وتقديم كافة الخدمات الصحية التي هو بحاجة إليها.

"نعمل على توفير كافة احتياجات مُصابي الفيروس"، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة سلوى حديثها ل"صدى البلد"، موضحة أنه منذ دخول المريض الذي يُعاني من بعض أعراض الإصابة بالوباء المُنتشر، يتم تقديم كافة الخدمات اللازمة له طبيًا حتى ظهور نتيجة المسحة التي يتم سحبها له لمعرفة إيجابية إصابته أو سلبيتها.


وأضافت أنه يتم دخول المريض إلى غرفة الفرز ثم إجراء المسحة له، وعقب ظهور نتيجتها؛ يتم تحديد ما إذا كان بحاجة إلى الحجر الصحي بمستشفى العزل، أم أن حالته الصحية لا تحتاج سوى للعزل المنزلي لعدة أيام أقلها 14 يومًا، مع اتباع برتوكول العلاج اللازم لحالته.

وأوضحت نائب مدير مستشفى الصدر بسوهاج، أنه عندما يتم عزل المُصاب بالمستشفى يتم حجزه بغرفة حسب درجة حالته إما عناية داخلية أو متوسطة أو حرجة، وفي جميع الحالات يتم مرور الأطباء يوميًا على جميع المُصابين لمُتابعة حالتهم.
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