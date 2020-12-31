أستراليا تغير نشيدها الوطني لهذا السبب

بعد 143 عامًا من تأليفه وترديده، قررت الحكومة الأسترالية، تعديل نص النشيد الوطني، مراعاة لمشاعر السكان الأصليين.





ووفقًا لموقع "إيه بي سي"، فإنه اعتبارًا من الأول من يناير 2021، سيتغير السطر الثاني من النشيد الوطني لأستراليا من "لأننا شباب وأحرار" إلى "لأننا شعب واحد وأحرار".





ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون، في بيان، إن التغيير يتم إجراؤه لجميع الأستراليين، مؤكدا أنه سيساعد في الحفاظ على روح الوحدة في البلاد.





وأضاف: "خلال العام الماضي أظهرنا مرة أخرى الروح التي لا تقهر للأستراليين والجهود الموحدة التي مكنتنا دائما من الانتصار كأمة".





وكان الحاكم العام ديفيد هيرلي، وافق على توصية الكومنولث بإجراء تعديل على النشيد الوطني لأول مرة منذ عام 1984، حيث أضيفت بدلا من "حفظ الله الملكة" عبارة "تطوري يا أستراليا الجميلة".