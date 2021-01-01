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توك شو

إلهام شاهين: انتصاري على الإخوان من عند ربنا ومفيش على راسي بطحة

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:36 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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قسم التوك شو
أكدت النجمة الهام شاهين، أن معركتها مع تنظيم الاخوان بدأت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وأنها انتصرت عليهم بفضل الله، قائلة: "مفيش على رأسي بطحة وانتصرت على الاخوان انتصار من عند ربنا، وسجنت الراجل اللى كان بيشتمنا كلنا وكان بيشتم كل الفنانين والمبدعين".

وأشارت الفنانة الهام شاهين، في لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إلى أن القضاء المصري نصرها في قضيتها ضد الاخوان خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، متابعة: "كان عندي حكم تاريخي بغلق قناة الحافظ لمدة ست شهور".

وتابعت: "بدخل معارك محسوبة لأنى بعمل ده من قلبي وعلى اقتناع شديد وايوه مستعدة اموت في سبيل القضية بتاعتي، وانا قلت الاخوان مش هيكملوا سنة في الحكم وكانوا لسه في اول أسبوع لهم وربنا اللى بيلهمني".
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