"أمر غير طبيعي" .. وزير الرياضة يعلق على أزمة منتخب الشباب مع ربيع ياسين

فيما علق الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب، على تقرير تقصي الحقائق الذي أعلنه اتحاد الكرة اليوم بشأن أزمة الفراعنة خلال المشاركة ببطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا .





وقال منظور في تصريحات خاصة : لقد قدمت استقالتي 3 مرات واخر ها قبل سفر البعثة بخمسة أيام بسبب معاملة ربيع ياسين وعدم قدرة أي شخص في الجهاز الفني أو الطبي والإداري على الحديث مع اللاعبين .





وكشف منظور أسباب التي دفعته لتقديم استقالته قائلا" أنه قام بعمل محاضرات على التباعد والكمامات وعدم التجمع وعدم استخدام أدوات الاخرين واستمرت المحاضرة ساعة إلا ربع" .





وتابع: ربيع ياسين كان يعقد جلسات مع اللاعبين من الساعة 6 الصبح إلى 12 مساء في غرفة واحدة وهى للمحاضرات والصلاة والتجمعات ، وكانوا يخرجون فقط للاستشفاء أو للطعام .





يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن مشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال افريقيا المؤهلة للنهائيات الإفريقية حدد بالتفصيل أوجه القصور في الإجراءات الاحترازية الصحية من خلال وجود قصور في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسبب عدم اهتمام الجهاز الطبي بإلزام جميع اللاعبين بالتنفيذ وفقا للبروتوكول أو التتبع للحالات التي خالطت المدير الإدارية وإداري الفريق الذين ثبت إيجابية مسحاتهم قبل السفر.