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سيارات

خلى بالك.. اللمبات التحذيرية في سيارتك علامة على وجود أعطال

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعد اللمبات التحذيرية هي احد وسائل الشركات لتحذيرك من وجود اعطال في سيارتك ولكن هناك بعض اللمبات التي تدل على وجود أعطال بسيطة يجب ، وتشير إلى وجود خطر، ولكن إهمال هذه اللمبات التحذيرية في السيارة يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل .

وفي هذا التقرير نقدم لكم أبرز التحذيرات التي تشير إلى وجود عطل في السيارة :

-إذا وجدت لمبة حرارة المحرك فهذا يعني أن ارتفاع درجة حرارة المحرك ، ويجب إيقاف تشغيل المحرك في السيارة فورا

سنجد أيضا لمبة تحذير زيت المحرك عند إضاءتها ، فهي تشير إلى أن ضغط الزيت أقل من المعدلات الآمن أو ان طرمبة الزيت قد تعرضت للتلف .

-أما لمبة فحص المحرك فهي تدل على وجود مشكلة في انبعاثات المحرك ويجب زيارة التوكيل لفحص السيارة .
- أخر لمبة تحذير هي تحذير نظام الفرامل ، وهي تشير هذه اللمبة إلى وجود مشكلة في نظام الفرامل ،وتعد أخطر لمبة ، ولا تستطيع التحكم في إيقاف السيارة ، لذلك في حال إضاءة  هذه اللمبة يجب التوقف أيضا ، والبحث عن المشكلة وعلاجها .
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