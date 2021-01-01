خلى بالك.. اللمبات التحذيرية في سيارتك علامة على وجود أعطال

تعد اللمبات التحذيرية هي احد وسائل الشركات لتحذيرك من وجود اعطال في سيارتك ولكن هناك بعض اللمبات التي تدل على وجود أعطال بسيطة يجب ، وتشير إلى وجود خطر، ولكن إهمال هذه اللمبات التحذيرية في السيارة يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل .



وفي هذا التقرير نقدم لكم أبرز التحذيرات التي تشير إلى وجود عطل في السيارة :



-إذا وجدت لمبة حرارة المحرك فهذا يعني أن ارتفاع درجة حرارة المحرك ، ويجب إيقاف تشغيل المحرك في السيارة فورا



سنجد أيضا لمبة تحذير زيت المحرك عند إضاءتها ، فهي تشير إلى أن ضغط الزيت أقل من المعدلات الآمن أو ان طرمبة الزيت قد تعرضت للتلف .



-أما لمبة فحص المحرك فهي تدل على وجود مشكلة في انبعاثات المحرك ويجب زيارة التوكيل لفحص السيارة .

- أخر لمبة تحذير هي تحذير نظام الفرامل ، وهي تشير هذه اللمبة إلى وجود مشكلة في نظام الفرامل ،وتعد أخطر لمبة ، ولا تستطيع التحكم في إيقاف السيارة ، لذلك في حال إضاءة هذه اللمبة يجب التوقف أيضا ، والبحث عن المشكلة وعلاجها .

