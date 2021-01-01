بعد قرار وقف الدراسة بالجامعات.. إليك طرق الدفع الإلكترونية

قامت جامعة حلوان بتسهيل الخطوات على جميع الطلاب، للقيام بكافة الخدمات من تسديد الرسوم الدراسية وغيرها.





وفعلت الجامعة عدة آليات منذ بداية العام الدراسى؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية من خلال وضع كود لكل طالب بالجامعة خاص به لكل عام لدفع المصروفات وكافة مستحقات الجامعة.





وبعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي واستمرار الدراسة اون لاين من خلال المنصات التعليمية و فى ظل ازمة فيروس كورونا و لضرورة سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات الكترونيا.





١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلكتروني الخاص بكل منهم.





٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الإلكترونى الخاص بالبنك .





٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "





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4- يتم ادخال كود الطالب بالبنك او الخدمات المميكنة فيظهر اسم الطالب و المبلغ استحقاقه





ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بإيصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه لتقديمه لشئون الطلاب اثناء المعاملات .





ولمعرفة كود الدفع الخاص بكل طالب من الطلاب المستجدين بالجامعة الدخول على هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/helcode/Codesrch.asp





جدير بالذكر انه في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة كافة المنتسبين للعملية التعليمية من ( طلاب -أعضاء هيئة التدريس -عاملين ) جامعة حلوان ، وفي ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وكذلك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الموافق الخميس 31/12/2020؛ أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مجموعة من القرارات المهمة





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وتتضمن هذه القرارات مايلي:





1. استكمال تدريس الفصل الدراسي الأول بنظام التدريس عن بعد ( On Line) وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وفقًا للخطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات.

2. يتم تأجيل الامتحانات كافة ( عملي - تطبيقي - نظري ) إلى بعد إجازة منتصف العام الدراسي.

3. يتم كذلك تأجيل الامتحانات بالنسبة للكليات التي بدأت بالفعل العملية الامتحانية فإنه ينطبق عليها أيضا تأجيل الامتحانات إلى بعد أجازة منتصف العام، وبالنسبة إلي المقررات التي تم الامتحان بها -في بعض الكليات- فانه منطقيا لن يتم إعادة الاختبار بها.

4. يتم في أقرب مجلس للجامعة وضع تصور لصياغة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للمستجدات.

5. سيتم بعد المناقشة وضع آلية لتقليل تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما لا يخل بأداء العمل اعتبارا من بداية الأسبوع القادم.

6. إخلاء المدن الجامعية خلال الأيام القادمة وفقا لخطة هادئة ومنظمة تجنبًا لآي كثافات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.



