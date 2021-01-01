عشرون لاعبا فى معسكر سموحة للقاء سيراميكا كليوباترا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب استاد الاسكندرية فى تمام الثانية والنصف من مساء الغد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى.





وحضر المهندس فرج عامر رئيس سموحه تدريبات اليوم ووجه كلمة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم ورفع معنوياتهم قبل لقاء الغد.



