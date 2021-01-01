طلبوا 500 ألف جنيه فدية.. الأمن العام يكشف لغز اختفاء طالب بسوهاج..ضبط عصابة سرقة التوك توك في أسيوط..تشكيل عصابي يتخصص في ترويج العقاقير الطبية المخدرة

- ضبط عصابة الشرطة المزيفة بالإسماعيلية - ضبط عصابة سرقة التوك توك بـ أسيوط - ضبط شخص أنشأ تطبيقا للهواتف المحمولة لبث القنوات التليفزيونية المشفرة بالإسماعيلية

شنت وزارة الداخلية اليوم عدة حملات امنية على مدار الساعات القليلة الماضية حيث نجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف لغز اختطاف طالب بسوهاج.





تبلغ لقسم طهطا أمن سوهاج من تاجر 21 سنه مقيم دائرة القسم بتلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول وطلب خلاله وزن سيارته باستخدام الميزان الخاص به فقام بإرسال شقيقه طالب 18 سنه لوزنها إلا أنه لم يعد .





وردت رسالة على هاتف عم المُبلغ تاجر ٤٢ سنه مقيم ببندر طهطا مضمونها احتجازه لدى مجهولين اعتزامهم مساومتهم لإطلاق سراحه.





توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج إلى قيام خمسة ( ثلاثة عمال و عاطلان ) باختطاف المجني عليه واحتجازه بمزرعة خاصة باثنين منهما .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (طبنجة - مسدس صوت) وتحرير المجني عليه .





بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر عامل منهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف عم المجني عليه وعلمه بثرائه عقد العزم على اختطاف نجل شقيقه ومساومته على دفع مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه وأتفق مع باقي المتهمين "تربطهم به علاقة صداقة" لتنفيذ مخططه.





أضاف المتهم المذكور بقيامه بالاتصال بالمبلغ وطلب منه وزن سيارة وعقب وصول المجني عليه لمكان الميزان قام المتهمين بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم واقتياده داخل سيارة ملاكي واحتجازه بالمزرعة المُشار إليها تمهيدًا لمساومة عمه.





تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.





كما، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مواجهة جرائم ترويج العقاقير المخدرة.





رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مجموعة من الأشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تتزعمه سيدة مقيمة بمنطقة المرج تخصص فى تجميع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية وبيعها بكميات كبيرة لعملائهم دون إستشارة طبية ومزاولة مهنة صيدلى بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها.





عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل أصحاب تلك الصفحات وتبين أنهم (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية).. وضُبط بحوزتهم (6600 قرص و270 أمبول أدوية مدرجة بجداول المخدرات ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومحظور بيعها بدون إستشارة طبية وكذا مهربة جمركيًا وممنوع تداولها بالبلاد- 250 سرنجة جاهزة للحقن تحت الجلد لعلاج السرطان- مبلغ مالى من متحصلات البيع- 4 هواتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائهم- 3 فواتير لشراء الأدوية بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه) .





بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية ولاسيما فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى .