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فن

فيفي عبده تستعيد ذكرياتها مع سيلفستر ستالون.. صورة

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:36 م
فيفي عبده وستالون
فيفي عبده وستالون
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محمد بدران

حرصت الفنانة فيفي عبده، على استعادة ذكرياتها مع النجم العالمي سيلفستر ستالون وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة "صورتي مع سيلفستر ستالون من مهرجان كان ".


واعتادت فيفي عبده أن تشارك جمهورها وصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً.


يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم. 








"مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد. 



 







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