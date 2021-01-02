يشعل بنفسه نار جنازته السياسية.. بولتون: ترامب يسعي لتمزيق الحزب الجمهوري

اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، اليوم السبت، الرئيس دونالد ترامب، بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري؛ وذلك عقب تصويت الحزب لصالح إبطال حق الرئيس في "الفيتو" ضد موازنة الدفاع.





وقال بولتون في تغريدة عبر تويتر: "يبدو أن آخر أهداف ترمب هو تمزيق حزبه، أنه يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته للجمهوريين الذين تجرؤوا على رفض الخضوع له".





وأبطل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، حق ترامب في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون للإنفاق الدفاعي برغم اعتراضاته القوية قبل 20 يوما من تركه المنصب.



