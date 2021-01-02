مخاوف طبية متعلقة برائحة الفم الكريهة

هناك عدد قليل من الأسباب لرائحة الفم الكريهة والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالصحة البدنية العامة لطفلك، لذلك نلقي الضوء عن هذه المخاوف.

وفقا لما نشره موقع spourt, ان الأطفال الذين يعانون من ارتجاع المريء قد يعانون أيضًا من رائحة الفم الكريهة، هذا بسبب ارتجاع أحماض المعدة والأطعمة المهضومة جزئيًا. إذا كان هذا مصدر قلق لطفلك ، فيرجى استشارة طبيب الأطفال الخاص بطفلك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تغيير النظام الغذائي لطفلك أو إذا كان يحتاج إلى دواء خاص.

وأضاف الموقع انه قد يكون تضخم اللوزتين أو الزوائد الأنفية مساهمة أخرى لرائحة الفم الكريهة، يمكن أن يؤوي تضخم اللوزتين واللحمية الموجودة في مؤخرة الحلق الكثير من البكتيريا ، والتي قد تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة. يمكن أن تكون اللوزتين الكبيرة أيضًا سببًا للشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. في الحالات الشديدة ، قد يحتاج طفلك إلى أن يتم تقييمه من قبل أخصائي أنف وأذن وحنجرة.

و أخيرًا يمكن أن تؤدي بعض الأدوية أيضًا إلى انخفاض تدفق اللعاب ، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، إذا كان طفلك يتناول الأدوية بشكل يومي بسبب حالة طبية معينة ، فمن المهم أن تعرف أن تدفق اللعاب قد يكون أقل. غالبًا ما يكون من الأفضل زيادة استهلاك المياه لتعويض انخفاض تدفق اللعاب.

مصدر المعلومات موقع Sprout.