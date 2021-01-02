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تعليم

عميد آداب القاهرة: باقات إنترنت للطلاب بأسعار مخفضة

السبت 02/يناير/2021 - 12:33 م
اداب القاهرة - أرشيفية
اداب القاهرة - أرشيفية
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أحمد الشاهد


كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن الخدمات التي تقدمها الكلية لطلابها ، لمساعدتهم في العملية التعليمية ، خاصة بعد الاعتماد على المنصات الالكترونية هذه الفترة وحتى انعقاد الامتحانات وفقًا للقرارت التي اتخذها مجلس الوزراء الخميس الماضي . 

وأوضح "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم التوصل إلى بروتوكول تعاون بين الكلية والشركة المصرية للاتصالات ، لتوفير باقات إنترنت للطلاب لمساعدتهم في تلقي المحاضرات والبرامج الدراسية من خلال منصة التعليم الالكتروني .

وأضاف ، أن هذه الباقات تمثل أضعاف الخدمة المقدمة وبأقل من السعر التجاري ، وتكون خاصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية .

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وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أن الكلية تقوم بدعم مباني الكلية بخدمات إنترنت مجانا ، لتقديم كافة الإمكانات المتاحة وتسخيرها لمنتسبيها .

وكان "كامل" قد أوضح أنه سيتم إجراء باقي المقررات والبرامج الدراسية للطلاب (أونلاين) من خلال منصة بلاك بورد ، وذلك حتى يوم 15 من شهر يناير المقبل ، واستكمال باقي المقررات الدراسية للطلاب .
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