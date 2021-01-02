إحالة 20 وزيرا عراقيا إلى القضاء بتهمة الفساد

أعلن عضو مجلس النواب العراقي، جمال المحمداوي، عن مناصب المسئولين المحالين إلى القضاء بتهمة الفساد.





وقال النائب العراقي إلى وكالة الأنباء الرسمية إن قائمة المتهمين المحالين ضمت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع.





وأضاف أن: "هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسنم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية".





وتابع: "20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابيًا، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابيًا للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء".





وذكر أن: "الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عددهم إلى أكثر من 286 ،وهم أحيلوا غيابيًا للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل".





وأشار إلى أن "الإدانات شملت أربعة وزراء فقط وسبعة مدراء عامين من أصل 198 متهمًا بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء".