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رياضة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتقدم على ليدز بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 03:29 م
سون وكين
سون وكين
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محمد السعيد
تقدم فريق توتنهام على نظيره ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء أحرزها هاري كين، قبل أن يضيف هيونج سون الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 43.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بن دافيس  -  إريك داير - ألدرفيرليد - مات دوهيرتي.

خط الوسط: بير هوبيرج - هاري وينكس - ندودميبلي.

خط الهجوم: بيرجون -  سون - هاري كين.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليدز، بعد النتائج الكارثية في الفترة الأخيرة بالبريميرليج.

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خسر من ليفربول وليستر سيتي، بينما تعادل مع كريستال بالاس وولفرهامبتون.

في المقابل يطمح ليدز يونايتد في مواصلة انتفاضته في الدوري الإنجليزي بتحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، بعد سحق وست بروميتش بخماسية نظيف في الجولة الماضية.

يذكر أن آخر مباراة جمعت توتنهام وليدز يونايتد كانت في 2013 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت بفوز ليدز يوناتيد بهدفين مقابل هدف.

ويحتل توتنهام المركز الشابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ليدز في المركز الـ 11 بـ 23 نقطة.
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