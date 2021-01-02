ضبط ماكينة صرف خبز بلدي و11.6 طن دقيق مدعم بأحد المخابز بالإسكندرية

شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة، وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث تموين وسط حملات على نطاق الإدارة، وتحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب.

وأسفرت الحملات عن ضبط ماكينة صرف خبز بلدي لأحد المخابز البلدية داخل مخبز بلدي آخر والتي تم استقدامها من إدارة تموينية أخرى مخالف بذلك القوانين و التعليمات.





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كما تم تحرير محضر تصرف في عدد 232 شيكارة دقيق مدعم لنفس المخبز زنة الشيكارة 50 كجم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .

يأتي هذا وفقًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة.

وقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات موسعة على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 99 محضرًا ضد مخابز مخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وتشغيل مخابز بدون ترخيص، وسحب عينات الدقيق والقمح من المطاحن للتحليل.

وأضاف أنه تم تحرير 119 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة.

وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.