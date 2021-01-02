مستشار عون: "فايزر" طلبت رفع المسؤولية عنها حال ظهور آثار جانبية للقاح

قال وليد خوري مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون للشؤون الصحية، إن شركة "فايزر" الأمريكية طلبت رفع المسؤولية عنها حال ظهور أي أعراض خطرة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.





وشدد خوري عضو لجنة متابعة تدابير كورونا في تصريحات تلفزيونية على ضرورة تقوية القطاع الطبي والاستشفائي، والجهاز التمريضي.





وأوضح أن هناك إصابات كبيرة بفيروس كورونا بين العاملين بتلك القطاعات، وينعكس الأمر على الوضع الصحي في البلاد.





وتابع خوري "لبنان سيأخذ ​لقاح كورونا​ من شركة "فايزر" الأمريكية، في أول اسبوع من شهر فبراير المقبل".





وأضاف "لا اشكالية بالعقد مع "فايزر" من الناحية القانونية لكن ما تطلبه فايزر حماية لها ورفع عنها المسؤولية في حال تعرض أي شخص لاية عوارض خطرة".





​وأوضح خوري أن الرحلات بالمطار​ ليست سبب ارتفاع اعداد المصابين، مشيرا إلى​ خفض عدد المسافرين واتخاذ الاجراءات الوقائية وأن الفحوصات تجرى بالمطار بشكل كثيف، لذلك لا يجب ان يغلق المطار.





وقال المسؤول اللبناني إن هناك عجزا في عدد الأسرة بالمستشفيات مع الوصول لمرحلة أكثر خطورة، مشددا على أهمية ثقافة الوقاية.



