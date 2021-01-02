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تعليم

ننشر رابط نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة

السبت 02/يناير/2021 - 05:13 م
مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
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ياسمين بدوي - عبد العزيز جمال

أعلن محمد عطية  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن ظهور نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال 



وأكد عطية أنه لمعرفة النتيجة يجب على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية علي الرابط التالي: 


http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index



وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : على السادة أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية تتبع الموقع لتعديل الرغبات وفق الأماكن المتاحة ، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الحالية 


كما ناشد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور بضرورة تحري الدقة في البيانات ،لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل و قبول الأطفال في الأماكن المتاحة في اسرع وقت 


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