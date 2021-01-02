ننشر رابط نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة

أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن ظهور نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال









وأكد عطية أنه لمعرفة النتيجة يجب على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية علي الرابط التالي:





http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index









وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : على السادة أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية تتبع الموقع لتعديل الرغبات وفق الأماكن المتاحة ، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الحالية





كما ناشد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور بضرورة تحري الدقة في البيانات ،لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل و قبول الأطفال في الأماكن المتاحة في اسرع وقت



