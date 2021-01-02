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منوعات

طبيب نفسي : تربية حيوانات أليفة قد يحسن من آدائك أثناء العمل بـ المنزل

السبت 02/يناير/2021 - 06:26 م
صدى البلد
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مريم صليب
فرضت جائحة كورونا بعض القيود على كثير من سكان العالم، أبرزها إرتداء الكمامة في كل نشاطات حياتنا بالإضافة إلى التباعد الإجتماعي و فرض العمل من المنزل في معظم الشركات و المكاتب و حتى المدارس . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن طبيب نفسي أوضح تربية الكلاب و القطط أو الحيوانات الأليفة بشكل عام يحسن من أداء الموظفين الذين يعملون من المنزل . 

قد يبدو الامر مضحك أو مثير للسخرية، و لكن اشار الطبيب إلى أن وجود حيوان أليف بالقرب منك قد يجعلك تتمتع بهدوء الأعصاب و الثقة بالنفس كما سينشر طاقة إيجابية من حولك . 

أوضح الطبيب أن جامعة أوكسفورد قامت بدراسة حديثة أكدت أن 70% من الموظفين الذين يهوون تربية الحيوانات الأليفة أكدوا أن وجود حيوان في المنزل يجعلهم أكثر هدوءا و تقبلا لأعباء العمل المرهقة. 
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