بيحب مصر.. ليلى علوي متأثرة: مهما تحدثت عن وحيد حامد لن أوفيه حقه.. فيديو

نعت الفنانة ليلى علوي الكاتب والسيناريست وحيد حامد والذي وافته المنية اليوم.





وقالت ليلى علوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سعيدة بتكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي كي يرى حب الناس له قبل وفاته، وبعد تكريمه في مهرجان القاهرة تحدثت معه".





وتابعت ليلى علوي متأثرة:" مهما تحدثت عن وحيد حامد لن اوفيه حقه، ووحيد حامد قدم ما يرغب الناس في قوله"، مضيفة:" لم أكن أعلم أن وحيد حامد مريض اليومين الماضيين".





وأكملت ليلى علوي:" وحيد حامد كان يناقش المواطن في إنسانيته ويحسن من طباعه ويُعلم المواطن حقوقه وواجباته وكان يحب مصر ".





ولفتت ليلى علوي :" وحيد حامد كان يرغب في توصيل رسائل في مختلف القضايا عبر أعماله الفنية ووحيد حامد كان أمين في كتاباته وموضوعاته".





توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.



