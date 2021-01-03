اقتصاد الصين.. المؤسسات المالية توفر 1.5 تريليون يوان للشركات

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ، إن هدف المؤسسات المالية في جميع أنحاء البلاد للعام 2020، المتمثل بتوفير 1.5 تريليون يوان (حوالي 229.9 مليار دولار أمريكي) للشركات قد تم تحقيقه.
وأضاف البنك المركزي في تقرير نقلته وكالة شينخوا الصينية، أنه أجّل سداد مدفوعات قروض وفوائد بقيمة أكثر من 6 تريليونات يوان في عام 2020، كما قام بمنح قروض شاملة بقيمة أكثر من 3 تريليونات يوان لشركات صغيرة ومتناهية الصغر، ما خدم أكثر من 30 مليون كيان أعمال.
وكشفت الصين في بدايات العام الماضي 2020 عن مجموعة من الخطوات في سعيها لتحقيق نمط التنمية الجديد "التداول المزدوج" الذي يسمح لكل من السوقين المحلية والخارجية بدعم وتقوية بعضهما البعض، مع اعتبار السوق المحلية عماد هذا النمط التنموي.
وأضاف البنك المركزي في تقرير نقلته وكالة شينخوا الصينية، أنه أجّل سداد مدفوعات قروض وفوائد بقيمة أكثر من 6 تريليونات يوان في عام 2020، كما قام بمنح قروض شاملة بقيمة أكثر من 3 تريليونات يوان لشركات صغيرة ومتناهية الصغر، ما خدم أكثر من 30 مليون كيان أعمال.
وقال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني، إن البنك المركزي وظّف مجموعة متنوعة من الأدوات لخفض تكاليف تمويل الاقتصاد الحقيقي وسط وباء كوفيد-19، مستشهدًا بزيادة حصة إعادة الإقراض وإعادة الخصم بـ 1 تريليون يوان، وتوفير أداتين جديدتين للسياسة النقدية لتوجيه الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي.
وكشفت الصين في بدايات العام الماضي 2020 عن مجموعة من الخطوات في سعيها لتحقيق نمط التنمية الجديد "التداول المزدوج" الذي يسمح لكل من السوقين المحلية والخارجية بدعم وتقوية بعضهما البعض، مع اعتبار السوق المحلية عماد هذا النمط التنموي.