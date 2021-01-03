ضبط محل أدوات رياضية يبيع أدوية مستوردة مجهولة المصدر بـ قنا

قاد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، حملة على محلات المستلزمات الرياضية بمدينة قنا، يتاجر فى الأدوية المستوردة مجهولة المصدر.





وضبطت حملة فريق التفتيش الصيدلي بقياده الدكتورة أسماء مصطفى، مدير إدارة الصيدلة، و الدكتور محمد نصر فندي، مدير التفتيش الصيدلي والدكتور أحمد سمير، المفتش الصيدلي، مكملات غذائية و فيتامينات مستوردة غير مصرح بتداولها في السوق المصري، بجانب الأدوية المستوردة مجهولة المصدر.





حرز فريق التفتيش، بالتنسيق مع هيئة الرقابة التموينية، الأصناف المضبوطة، مع تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ.





قالت الدكتوره أسماء مصطفى، مدير إدارة الصيدلة، إن حملات التفتيش الصيدلي سوف تستمر في مراكز وقرى المحافظة لضبط سوق الدواء المخالف والقضاء على المخالفين.





من جانبه أكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، بأنه لا تهاون مع المخالفين الذين يضرون بصحة و دواء المواطنين، و أن صحة المواطن ودوائه خط أحمر لا يمكن التجاوز عنه.





وأضاف تواضروس، أن الحملة تأتى في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، بضرورة ضبط سوق الدواء بالمحافظة و التصدي لكافة المخالفات التي تضر بقطاع الدواء بالمحافظة.

اقرأ أيضًا :الكريسماس في عزل قنا.. الطاقم الطبي يبدأ العام الجديد مع مرضى كورونا من أجل مصر

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم تروسيكل ودراجة نارية أعلى كوبرى دندرة بقنا