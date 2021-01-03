بتوفير 530.000 جرعة.. بريطانيا تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح أكسفورد غدا

قالت صحف بريطانية، إنه يتم تدشين مئات المواقع لخوض حملة تطعيم جديدة ضد فيروس كورونا المستجد من قبل السلطات الصحية.









وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن الحكومة تستعد لبدء برنامج التحصين ضد فيروس كورونا بلقاح جامعة أكسفورد المعتمد حديثًا بالشراكة مع شركة أسترازينيكا.









وسيتوفر حوالي 530.000 جرعة من اللقاح في أول الأمر للتطعيم في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم غد، الاثنين، مع تحديد الفئات الضعيفة كأولوية للتحصين.









ستتم إدارة اللقاح في عدد صغير من المستشفيات في الأيام القليلة الأولى لأغراض المراقبة ، قبل إرسال الجزء الأكبر من الإمدادات إلى مئات المواقع الأخرى للتطعيم.









وقالت الهيئة الصحية في إنجلترا، إن المئات من مواقع التطعيم الجديدة، في كل من المستشفيات والخدمات في التجمعات السكنة والتي يشرف عليها طبيب من المقرر إطلاقها هذا الأسبوع، لتنضم إلى أكثر من 700 موقع قيد التشغيل بالفعل.









وسجلت حالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة أعلى مستوى يومي لها عند 57725 مع 445 حالة وفاة أخرى.









يأتي ذلك بعد شهر تقريبًا من بدء طرح اللقاح الذي طورته شركة فايزر-بيونتيك Pfizer وBioNTech، حيث تلقى أكثر من مليون شخص الآن جرعتهم الأولى.









وقال السير سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن تسليم لقاح أكسفورد أسترا زينيكا يمثل سابقة أخرى لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وعلامة فارقة في معركة البشرية ضد فيروس كورونا".









من أوائل المستشفيات التي تسلمت جرعات أكسفورد / أسترا زينيكا صباح يوم السبت مستشفى الأميرة الملكي في هايواردس هيث، وهي جزء من صندوق هيئة الخدمات الصحية لمستشفيات جامعة برايتون وساسكس.









وقال الدكتور جورج فيندلاي، كبير المسئولين الطبيين في هيئة الصحة، إن برنامج التطعيم يمنح موظفي الهيئة "مزيدًا من الثقة" في بدء العمل.



