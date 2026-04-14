بسبب ركنة سيارة.. القبض على شخص تعدى على سايس بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية من الشاكى (سايس جراج كائن بدائرة القسم) ، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب مستخدماً "عصا خشبية" وإحداث إصابته "بجرح بالرأس" لخلافات بينهما حول قيام المشكو فى حقه بركن إحدى السيارات أمام الجراج محل عمله.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سايس جراج – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.