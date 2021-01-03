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تشويه هيكل معدني غامض بعد 24 ساعة من ظهوره في كندا.. شاهد

الأحد 03/يناير/2021 - 02:33 م
تشويه هيكل معدنى
تشويه هيكل معدنى
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شيرين عادل

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تشويه هيكل معدني قبل مضي أربع وعشرين ساعة على ظهوره في تورنتو. 

وقالت قناة CTV News، إن مسلة معدنية جديدة ظهرت بشكل غامض هذه المرة في مدينة تورنتو الكندية ، وبحسب القناة التلفزيونية، ظهر الجسم المعدني الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3.5 متر، بشكل غامض بالقرب من بحيرة أونتاريو صباح الخميس.

وأضافت القناة، أن الهيكل الجديد، يشبه في بنيته المسلات التي تم العثور عليها سابقا في أماكن أخرى على هذا الكوكب، ولا سيما في الصحراء في ولاية يوتا الأمريكية ، وأشارت القناة، إلى أن مجهولين، قاموا بتلطيخ المسلة المكتشفة في تورنتو، بطلاء ملون.

وفي فترات سابقة، ظهرت أجسام معدنية لامعة، في ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا وبوليفيا ، وكانت المجموعة الفنية الأمريكية The Most Famous Artis، قد زعمت بأنها بالذات من قام بتركيب الهيكل المعدني الغامض في الصحراء، في ولاية يوتا الأمريكية.

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