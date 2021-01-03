مفيش مشكلة.. صحة الشرقية: لدينا خطة طوارئ عاجلة لمواجهة عجز الأوكسجين منذ بداية كورونا

علق الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على واقعة مستشفى الحسينية، قائلا: " بالأمس تم إبلاغي بوفاة أربع حالات في الرعاية المركز بمستشفى الحسينية المخصصة للعزل وعلى الفور أصدرنا توجيهات بمباشرة الامر من قبل رئيس وحدة العناية المركزة وأطلعنا وزارة الصحة والمحافظ على الامر ما أدى لتشكيل لجنة فورية لفحص الامر رغم سوء الحالة الجوية بالأمس بسبب الشبورة وبالفعل قامت اللجنة بعملية الفحص الخاص بالتذاكر وشبكة إمدادات الاكسجين وإستكملت اللجنة عملها اليوم .





وقال "مسعود" خلال مداخلة هاتفية الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة " ON" :" ماعنديش اي مشكلة في الاكسجين في الشرقية كلها بكامل المستشفيات البالغ عددها25 مستشفى بالإضافة لمستشفى تعليمي ومستشفيات الجامعة بخلاف التأمين الصحي وكافة هذه المستشفيات لا تعاني من اي نقص في إمدادات الاكسجين والدليل أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ لدعم اي مستشفى في حال إذا عاني من نقص الاكسجين ".





وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية،: " رغم وجود خطة الطوارئ من البداية المعدة من قبل وزارة الصحة إلا أننا لم نحتاج لها في مستشفيات محافظة الشرقية لا في الجائحة الأولى ولا الان ".





وأضاف أن هناك مواعيد مرتبة بيننا وبين الشركة الموردة بالإضافة إلى أننا لدينا جهاز فني يقوم بمباشرة الاشراف على عدادات الاكسجين على مدار الساعة والوزارة تقوم بحصر هذه البيانات بالصور الخاصة بالعدادات الخاصة بالأكسجين والصورة والبيان يحدث يوميًا مرتين في الصباح والمساء وبالتالي لم نعاني من اي أزمة تخص الاوكسجين .





وأوضح ً أن الادعاء الذي الذي إنتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أربعة وفيات صحيح قائلا: " لاننكر وجود أربعة وفيات بالفعل لكن اؤوكد أن الحالات المتوفية تتراواح أعمارها بين 64 سنة و67 و74 وأحد الحالات كان مصابا بجلطة قديمة في المخ بخلاف مرض السكر ووصل إلى المستشفى في حالة التهاب رئوي شديد ونقص حاد في الاكسجين وهي حالات مرتفعة المخاطرة صحيًا وحدثت الوفاة ".





وأشار إلى أن جميع المستشفيات بها شبكة اوكسجين وأخرى احتياطية عبر أسطوانات الاوكسجين تزيد سعتها عن 800 لتر بما يكفي نحو 15 ساعة ضخ أوكسجين للمريض قائلًا : " الرعاية كان بها 33 حالة في العزل الصحي ولم يعانوا نقصا في الاكسجين بالإضافة لحالتين في الرعاية ولم يتوفوا فضلًا عن 11 طفل في الحضانات وهؤلاء لم يعانوا من اي قطع اكسجين ولو كان حصل كنا هنلاقي على الأقل تدهور صحي بسبب النقص ".