مفيش مشكلة.. صحة الشرقية: لدينا خطة طوارئ عاجلة لمواجهة عجز الأوكسجين منذ بداية كورونا

علق الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على واقعة مستشفى الحسينية، قائلا: "بالأمس تم إبلاغي بوفاة أربع حالات في الرعاية المركز بمستشفى الحسينية المخصصة للعزل وعلى الفور أصدرنا توجيهات بمباشرة الامر من قبل رئيس وحدة العناية المركزة وأطلعنا وزارة الصحة والمحافظ على الامر ما أدى لتشكيل لجنة فورية لفحص الامر رغم سوء الحالة الجوية بالأمس بسبب الشبورة وبالفعل قامت اللجنة بعملية الفحص الخاص بالتذاكر وشبكة إمدادات الاكسجين وإستكملت اللجنة عملها اليوم .
وقال "مسعود" خلال مداخلة هاتفية الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة " ON" :" ماعنديش اي مشكلة في الاكسجين في الشرقية كلها بكامل المستشفيات البالغ عددها25 مستشفى بالإضافة لمستشفى تعليمي ومستشفيات الجامعة بخلاف التأمين الصحي وكافة هذه المستشفيات لا تعاني من اي نقص في إمدادات الاكسجين والدليل أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ لدعم اي مستشفى في حال إذا عاني من نقص الاكسجين ".
وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية،: " رغم وجود خطة الطوارئ من البداية المعدة من قبل وزارة الصحة إلا أننا لم نحتاج لها في مستشفيات محافظة الشرقية لا في الجائحة الأولى ولا الان ".
وأضاف أن هناك مواعيد مرتبة بيننا وبين الشركة الموردة بالإضافة إلى أننا لدينا جهاز فني يقوم بمباشرة الاشراف على عدادات الاكسجين على مدار الساعة والوزارة تقوم بحصر هذه البيانات بالصور الخاصة بالعدادات الخاصة بالأكسجين والصورة والبيان يحدث يوميًا مرتين في الصباح والمساء وبالتالي لم نعاني من اي أزمة تخص الاوكسجين .
وأوضح ً أن الادعاء الذي الذي إنتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أربعة وفيات صحيح قائلا: " لاننكر وجود أربعة وفيات بالفعل لكن اؤوكد أن الحالات المتوفية تتراواح أعمارها بين 64 سنة و67 و74 وأحد الحالات كان مصابا بجلطة قديمة في المخ بخلاف مرض السكر ووصل إلى المستشفى في حالة التهاب رئوي شديد ونقص حاد في الاكسجين وهي حالات مرتفعة المخاطرة صحيًا وحدثت الوفاة ".
وأشار إلى أن جميع المستشفيات بها شبكة اوكسجين وأخرى احتياطية عبر أسطوانات الاوكسجين تزيد سعتها عن 800 لتر بما يكفي نحو 15 ساعة ضخ أوكسجين للمريض قائلًا : " الرعاية كان بها 33 حالة في العزل الصحي ولم يعانوا نقصا في الاكسجين بالإضافة لحالتين في الرعاية ولم يتوفوا فضلًا عن 11 طفل في الحضانات وهؤلاء لم يعانوا من اي قطع اكسجين ولو كان حصل كنا هنلاقي على الأقل تدهور صحي بسبب النقص ".