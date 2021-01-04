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اقتصاد

الإحصاء: 2.20 مليار دولار صادرات مصر خلال أكتوبر 2020

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

حققت مصر صادرات خلال أكتوبر من العام المنقضى بقيمة  2.20 مليار دولار  مقابل 2.54 مليار دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض 13.1%.

ارتفعت صادرات مصر من سجاد وكليم إلى 28.8 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 27.8 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.5%، وبلغت الصادرات من اثاث 24.3 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 18.2 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبه ارتفاع 33.5%.

 

بلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 23.1 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 22.6 مليون أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع 2.0%، وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية التي حصل "صدى البلد" على نسخه منه والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

كما بلغت قيمة الصادرات من بقول جافة 18.0 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 14.0 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع 29.2%.

 

بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 64.5 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 63.2 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%.

 

بلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد او صلب 29.1 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 8.2 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 254.7%.

 

وبلغت قيمة الصادرات من نباتات وجذور للعطور والطب 12.1 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 11.5 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع 5.2%.

 

وبلغت قيمة الصادرات من فول سوداني 10.4 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 9.9 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة ارتفاع 5.1%.

  

تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى  135.6 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 145.2مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.6%

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 168.7 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 232.1 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 27.3%، كما بلغت قيمة الصادرات من البترول الخام 101.1 مليون دولار أكتوبر 2020 مقابل 153.9 مليون دولار أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 34.3%.

 

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