بسمة وهبة تنفعل على متابعة لهذا السبب... فيديو وصور

وظهرت بسمة وهبة فى الفيديو وهي تغني مع العاملين في المطعم أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر " للفنان الكبير سمير صبرى وعلقت قائلة " سمير صبري نور بلكونه.. الناس دي مش حتتعوض تاني زمن الفن الجميل ".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من متابعيها وعلق لها إحدى المتابعات قائلة " جدعة عشان لبسة كمامة وياريت بلاش تجمع واتقي الله في ناس بتموت بسبب الفيروس ارجعي البسي حجاب ".

وردت عليها الإعلامية بسمة وهبة قائلة: " اخرسي وخليكي ف حالك يا حشريهً ".

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