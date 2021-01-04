ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسمة وهبة تنفعل على متابعة لهذا السبب... فيديو وصور

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:25 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الاعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"  فيديو من مطعمها، الذي استقبلت فيه الفنان الكبير سمير صبري.

وظهرت بسمة وهبة فى الفيديو وهي تغني مع العاملين في المطعم أغنية  "سكر حلوة الدنيا سكر " للفنان الكبير سمير صبرى  وعلقت قائلة "  سمير صبري نور بلكونه.. الناس دي مش حتتعوض تاني زمن الفن الجميل ". 


وحاز الفيديو على اعجاب كبير من متابعيها وعلق لها إحدى المتابعات قائلة " جدعة عشان لبسة كمامة وياريت بلاش تجمع واتقي الله في ناس بتموت بسبب الفيروس ارجعي البسي حجاب ".

وردت عليها الإعلامية بسمة وهبة قائلة: " اخرسي وخليكي ف حالك يا حشريهً ". 

اقر ايضا :

يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة إضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.
بسمة وهبة تنفعل على متابعة لهذا السبب... فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تغيرت ملامحها وخسرت وزنها.. ظهور جديد لـ بسمة وهبة بعد محنة المرض.. شاهد

أول ظهور بعد شائعة الانفصال.. بسمة وهبة لـ أحمد سعد وخطيبته: ننتظر هيحصل إيه في الطحال

بعد عام غياب.. بسمة وهبة تلتقي بـ والديها من جديد.. شاهد

بسبب الفيتامينات.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة صحية شديدة

بطلوا بوس الوضع خطير.. بسمة وهبة تحذر من التقارب بسبب كورونا

"الله يطولي في عمرك" بسمة وهبة تهنئ والدتها بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

الصحة تكشف الأسباب الحقيقية لوفاة مصابي كورونا في مستشفى الحسينية

القصة مش أكسجين.. صحة الشرقية تفجر مفاجأة عن وفيات مستشفى الحسينية.. فيديو

خطاب رسمي من التعليم يحسم مصير الدراسة بالمدارس الفنية

فى عيد ميلادها الـ 60 .. أجرأ إطلالات إلهام شاهين تبرز أنوثتها

والتر بواليا يكشف عن العروض التي تلقاها أثناء مفاوضات الأهلي معه

دعاء يحول حياتك إلى سعادة وييسر لك جميع أمورك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها