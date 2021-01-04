ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصريحات صادمة من فاوتشي عن وفيات كورونا بالولايات المتحدة

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:37 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
شريف سيد
قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ، إنه لم يكن يتوقع أن تكون حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عالية جدًا في الولايات المتحدة.

وأضاف فاوتشي وفق ما نقلته "ذا هيل": "أنه يجب علينا تحمل المسئولية والشعور بالإحباط، لكن نستخدم هذه الأشياء في الالتزام الشديد بإجراءات الصحة العامة بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد دون استثناء". 

وتظهر الإحصائيات التي أجرتها جامعة جون هوبكنز أنه تم تسجيل 350215 حالة وفاة في الولايات المتحدة حتى الآن، وهو رقم تزايد بسرعة خلال الشهرين الماضيين.

ومن ناحية أخرى، حمل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطات الصحية في البلاد المسؤولية عن نشر إحصاءات "مبالغ فيها" عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر حسابه في "تويتر": "حصيلة الإصابات بالفيروس الصيني والوفيات جراءه مبالغ فيها بكثير بسبب أسلوب التحديد السخيف الذي تتبعه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مقارنة مع الدول الأخرى التي تنشر العديد منها عمدا أرقاما غير دقيقة ومنخفضة".

وسجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم حسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكثر من 20 مليون إصابة بفيروس كورونا، منها نحو 347 ألف وفاة، ما يتجاوز بكثير حصيلة أي دولة أخرى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رقم قياسي جديد.. إصابات كورونا اليومية في أمريكا تكسر حاجز الـ 90 ألفا

فاوتشي: أمريكا تسير في الاتجاه الخاطئ لمواجهة كورونا

أمريكا تحطم مجددا الرقم القياسي للإصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي بـ 118 ألف حالة جديدة

حصيلة مرعبة.. إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 13 مليون حالة

أمريكا تسجل أكثر من 3900 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترامب يشكك في عدد إصابات كورونا بالولايات المتحدة

ترشيحاتنا

شاهد.. هاني سلامة مع الثلاثية التاريخية بالأهلي

أخبار التوك شو: أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه تحذيرا شديدا.. دور محمد صلاح للتخفيف عن مرضى كورونا.. وصحة الشرقية تفجر مفاجأة عن مستشفى الحسينية

حصريا من داخل مستشفى الحسينية.. الأطباء يكشفون ما حدث |فيديو

تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

وزير الشباب والرياضة يزف بشرى للمواطنين خلال الشهر الجاري.. فيديو

أول تعليق من مكتب بايدن على تسريب التزوير لترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة كورونا تجبر سيدة على حلاقة شعرها بالكامل.. اعرف القصة

طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه