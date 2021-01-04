كوريا الجنوبية تسجل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط استمرار الموجة الثالثة من الفيروس منذ منتصف نوفمبر الماضي.





وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين - إن إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 64 ألفا و264 إصابة حتى فجر اليوم.مضيفا أن من بين الحالات جديدة، كانت هناك 985 إصابة محلية و35 إصابة وافدة من الخارج.





وسجلت كوريا الجنوبية 19 حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 981 حالة.ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 351 شخصا .





وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 45 ألفا و240 حالة، في حين وصل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي 18 ألفا و43 شخصا.



