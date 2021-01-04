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محافظات

سكرتير أسيوط يترأس حملة مكثفة للتفتيش على المستشفيات

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:32 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، لقرارات مجلس الوزراء وغير مرتادي الكمامة وأي منشأت تخالف تلك الاشتراطات، وغير المطبقين للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بكل حزم ودون تهاون للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين لافتًا إلى ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

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وأوضح محافظ أسيوط ، أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد ترأس حملة تفتيشية على عدد من المستشفيات بأسيوط حيث زار مستشفيات ( الشاملة ، والإيمان ، والأطفال وأسيوط الجامعي) للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مؤكدًا على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنشأت العامة والخاصة والمطاعم والمقاهي والتشديد على ارتداء الكمامة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم وتقليل التزاحم والتدافع ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من الضوابط والاشتراطات اللازمة.

وأعلن محافظ أسيوط ، عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

وتابع : بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg  وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر" .
سكرتير أسيوط يترأس حملة مكثفة للتفتيش على المستشفيات
سكرتير أسيوط يترأس حملة مكثفة للتفتيش على المستشفيات
سكرتير أسيوط يترأس حملة مكثفة للتفتيش على المستشفيات
سكرتير أسيوط يترأس حملة مكثفة للتفتيش على المستشفيات
سكرتير أسيوط يترأس حملة مكثفة للتفتيش على المستشفيات
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