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حوادث

ضبط 2.5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في الشرقية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:01 ص
أعلاف حيوانية
أعلاف حيوانية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات ضبط 2,5 أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص"، بمحافظة الشرقية.  

تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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