من غير قلق.. 5 طرق لمنع تساقط الشعر في الشتاء

قد يحدث تساقط الشعر في فصل الشتاء، بسبب العديد من العوامل كـ تعرضه للجفاف، أو بسبب تراكم القشرة في هذا الوقت من العام، الأمر الذي ينعكس على خصلات شعرك عبر تساقطه وتقصف أطرافه بشكل مختلف.





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خبير تصفيف الشعر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه في الغالب عندما نواجه مشكلة تساقط الشعر في الشتاء، فإننا نلجأ إلى قص الشعر، إلا أن هناك 5 طرق ت منع تساقط الشعر في الشتاء وتخلص من القلق الذي يراودنا عند حدوث هذه المشكلة. يوضح سعيد حافظ





1- الشامبو الطبيعي :

استخدام أنواع الشامبو الطبيعية التي تحتوي على روائح عطرية مع تركيبات تجميلية ويكون عوضا عنها شامبو الأطفال أو المصنوع من المواد الطبيعية، لمنع تعرض الشعر لـ المواد الكيميائية خاصة الصودا الكاوية .





2- السيروم الطبي :

السيروم الطبي من المواد التجميلية التي تعمل على ترطيب الشعر ومنع تساقطه فهي تدعمه وتمنحه الرطوبة اللازمة ، ولكن لا يجب ان تكون ثقيلة على خصلة الشعر.





3- المشط الخشب :

ويعتبر المشط الخشب أو البلاستيك له دور كبير في توقف الشعر عن السقوط ، فعندما تكون الأسنان واسعة وغير مدببة تساعد على تمشيط الشعر بدون خسائر أو التهابات في فروة الرأس كما يعمل على تنشط الدورة الدموية





4- فيتامينات الشعر :

هناك بعض الخضروات والفواكه تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات المدعمة للشعر، والتي تعمل على تقوية البصيلات ، هذا بالإضافة إلى تناول قرص من الفيتامينات المتكاملة .





5- فوط قطنية :