بـ 3 حيل.. تخلصي من تساقط الشعر



علاجات سريعة يمكن أن تخلصك من تساقط الشعر وتحفز بصيلات الشعر ومنع انسداد بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر، إليكِ أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاي" الهندي.

وصفة الليمون :







فقط ليمون يساعد تطبيق عصير الليمون المركز على فروة الرأس على فتح المسام وتحفيز بصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر





ماذا تحتاجين





1 ليمونة







وسادة قطنية







طريقة الاستعمال







اعصري عصير الليمون في وعاء.

ضعى عصير الليمون مباشرة على فروة الرأس باستخدام قطعة قطن.

دلكي فروة رأسك لمدة 3-5 دقائق.

اتركيه لمدة 10 دقائق أخرى.

اغسلي شعرك جيدًا بشامبو وبلسم معتدل.





وصفة الليمون وخل التفاح







يساعد هذا المزيج بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات ، يساعد خل التفاح على استعادة درجة الحموضة في فروة الرأس ، وإزالة التراكمات في فروة الرأس ، وإضافة لمعان لشعرك ، ويحافظ على مشاكل فروة الرأس مثل قشرة الرأس ومحاربة تساقط الشعر





كل ما تحتاجين





1 ملعقة كبيرة عصير ليمون





ملعقة خل التفاح







طريقة الاستعمال







أمزجى خل التفاح مع عصير الليمون لعمل عجينة ناعمة. بعد ذلك ، أضف عصير الليمون إلى المعجون واخلطه جيدًا. ضعي المعجون على فروة رأسك وشعرك دلكي فروة رأسك بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

اتركه لمدة ساعة أخرى

. اغسلي شعرك باستخدام شامبو وبلسم خفيف.

كرر هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.





عصير ليمون و بياض بيض





يعتبر بياض البيض مصدرًا رائعًا للبروتين للشعر ويساعد على إنعاش شعرك وتحسين نموه بينما يحافظ العسل على رطوبة فروة رأسك وتغذيتها. ماذا تحتاجين





عصير ليمون

1 بيض أبيض



1 ملعقة كبيرة عسل







طريقة الاستعمال







في وعاء ، اخلطي عصير الليمون وبياض البيض.



أضيفى العسل إليها وامزج كل شيء جيدًا.

ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.



اتركيه لمدة ساعة قبل غسل شعرك بشامبو خفيف.

كرر هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.