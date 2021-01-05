لمواجهة كورونا.. إجازة استثنائية للموظفة التي تعول طفلا أقل من 12 عاما في المنوفية

فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، القرار الخاص بمنح الموظفة التي تعول طفل أو أكثر تقل أعمارهم عن ١٢ عاما إجازة استثنائية حتى نهاية أجازة نصف العام والتي سنتنهي يوم ١٨ فبراير ٢٠٢١ وذلك تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.





وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باتخاذ الاجراءات التي من شأنها منع التزاحم والتجمعات وتفادي الاصابة بفيروس كورونا.





وقال سويد وكيل وزارة التربية والتعليم على من تنطبق عليها الشروط وترغب في الحصول على الإجازة الاستثنائية تقديم طلب للمدير المباشر مرفقا به شهادة ميلاد الطفل ويتم رفع طلبها للسيد مدير عام الادارة لاتخاذ اللازم بما لا يعطل سير العمل ويخدم الصالح العام.