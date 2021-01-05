ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. إجازة استثنائية للموظفة التي تعول طفلا أقل من 12 عاما في المنوفية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:08 ص
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
Advertisements
مروة فاضل
فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، القرار الخاص بمنح الموظفة التي تعول طفل أو أكثر تقل أعمارهم عن ١٢ عاما  إجازة استثنائية حتى نهاية أجازة نصف العام والتي سنتنهي يوم ١٨ فبراير ٢٠٢١ وذلك تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باتخاذ الاجراءات التي من شأنها منع التزاحم والتجمعات وتفادي الاصابة بفيروس كورونا.

وقال سويد وكيل وزارة التربية والتعليم  على من تنطبق عليها الشروط وترغب في الحصول على الإجازة الاستثنائية تقديم طلب للمدير المباشر مرفقا به شهادة ميلاد الطفل ويتم رفع طلبها للسيد مدير عام  الادارة لاتخاذ اللازم بما لا يعطل سير العمل ويخدم الصالح العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم البحيرة: إلغاء الإجازات الاستثنائية حتي نهاية نوفمبر

هل ستطبق إجازات كورونا الاستثنائية على المعلمين والإداريين في المدارس؟ وزير التعليم يجيب

قرار جديد من الأزهر الشريف بخصوص مصابي كورونا.. تفاصيل

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

استثناءات لأصحاب الأمراض المزمنة.. الدقهلية تخفض عدد العاملين في المصالح بنسبة 50%

تعرف على حالات الإجازة بدون أجر

ترشيحاتنا

بتنفس من فمي.. حورية فرغلي: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تنمر علي ..فيديو

دا هاني .. قصة مشهد وضع أروى جودة في ورطة بعد 4 سنوات

أول تعليق من تركيا على فتح الأجواء والحدود بين قطر والسعودية

بيان عاجل من ولي العهد السعودي قبل انعقاد القمة الخليجية

تفاصيل استعدادات مستشفيات العزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا

إثيوبيا تعلن إلغاء اجتماع مفاوضات سد النهضة بسبب عدم مشاركة السودان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء