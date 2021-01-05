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أخبار العالم

إلى جورجيا.. إيفانكا ترامب تنشر صورة رفقة والدها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:25 ص
إيفانكا وترامب
إيفانكا وترامب
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شريف سيد
نشرت إيفانكا ترانب، ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، صورة لها برفقة والدها على متن الطائرة متوجهين إلى جورجيا. 

وكتبت إيفانكا في تغريدة على تويتر: "برفقة والدي إلى جورجيا، اخرجي وصوتي يا جورجيا". 

وينظم الرئيسان الأمريكيان الحالي دونالد ترامب والمنتخب جو بايدن مسيرات متنافسة في جورجيا عشية جولتي الإعادة التي ستحدد السيطرة على مجلس الشيوخ، بينما يواصل الرئيس جهوده بشكل متزايد لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وأدلى  ملايين ناخب في جورجيا بأصواتهم خلال فترة التصويت المبكر التي انتهت يوم الخميس - وهو رقم قياسي في انتخابات الإعادة في الولاية.
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