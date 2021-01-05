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منوعات

تجنب القيام بهذه الخطوات قبل قيادة السيارة في الشتاء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
على مدار عقود تصدرت فكرة القيام بتشغيل السيارة قبل التحرك لبعض الوقت، ولكن خلافًا للاعتقاد الشائع لم تعد هناك حاجة في الواقع إلى تسخين سيارتك قبل التحرك ، حيث يمكن أن يؤدي تباطؤ المحرك في الواقع إلى إطالة فترة الإحماء.

فأسطورة أنك بحاجة لترك بعض الوقت قبل القيادة في الشتاء تأتي من أيام الكربوراتور، وهو عبارة عن جهاز يخلط بين الهواء والوقود، وكانا بحاجة إلى عدة دقائق من التباطؤ للوصول إلى درجة حرارة التشغيل حتى يعملا بسلاسة، بحسب ما نشرت "ديلي ستار" البريطانية.

وبشكل عام ، على الرغم من ذلك ، لم تعد السيارات تمتلك هذه الأشياء بعد الآن، نظرًا لأنها تميل إلى أن يتم تزويدها بالوقود في الوقت الحاضر ، فمن الأفضل ببساطة القيادة على الفور.

وقد يؤدي التباطؤ لفترة طويلة جدًا في يوم بارد إلى تخفيف زيت المحرك، وربما كنت تعتقد أن ترك سيارتك دافئة ببطء يقلل من الضغط على المحرك ، فإن كل هذا الوقت الضائع يؤدي إلى تسرب البنزين الخام إلى الزيت ، مما يؤدي إلى تحطيم خصائص الزيت وزيادة التآكل.

وهذه ليست النصيحة الوحيدة التي يجب عليك اتباعها أثناء القيادة هذا الشتاء، يجب أن تكون حريصًا على عدم إتلاف سيارتك عند إزالة آثار الشبورة المائية الشديدة هذه الأيام.

كما لا يجب عليك إلقاء الماء الساخن على محرك سيارتك، فقد يتسبب ذلك في تشقق الزجاج الأمامي بسبب الصدمة الحرارية ، والتي تحدث عندما تتغير درجات الحرارة فجأة.
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