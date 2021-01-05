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أخبار البلد

تصل لـ 60 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:58 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
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أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق ٥ يناير ٢٠٢١، والتي تأتي نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت مواعيد التأخيرات المتوقعة كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٥٠ دقيقة
ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٥ دقيقة
 
ثالثًا: خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
 
رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٢٥ دقيقة : خط
خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة 
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٣٥ دقيقة 
وقدمت الهيئة الاعتذار لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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