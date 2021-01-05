التزاما بقرار مجلس الوزراء.. المحافظات تعلن تخفيض أعداد العاملين.. الجيزة: تقسيم الحضور بنسبة لا تقل عن ٥٠% بالتناوب.. واستثناء 3 فئات من القرار في الفيوم.. وحملات للتعقيم وتطهير المنشآت العامة

القليوبية: تخفيض أعداد الموظفين في أماكن العمل بالجهاز الإداري بالدولة بنسبة 50%

البحر الأحمر: إعداد خطة تتضمن نسبة غياب بإجازة استثنائية بنسبة 25%

الإسكندرية: تناوب حضور العاملين لتخفيف التزاحم في أماكن العمل









أصدر الكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مؤخرا استعدادا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من شأنها التصدي لانتشار الفيروس بين أبناء الشعب المصري، ومن بين هذه القرارات تخفيض أعداد العمالة في الهيئات والمؤسسات الحكومية، واستجابة لهذا القرار، أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ، كتابا دوريا بشأن تطبيق الآلية الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإداري بالدولة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين.









وتضمن الكتاب الدورى تخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإدارى بنطاق المحافظة بنسبة 50%، والتناوب بين الموظفين بشكل واضح، وذلك مع استثناء الفئات التى تتولى إدارة مرافق حيوية بالمحافظة وذلك وفقا لقرار المحافظ رقم 1104 لسنة 2020 فى هذا الشأن.









وشمل الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 485 لسنة 202 باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة التى تؤثر مباشرة على المناعة فقط (أمراض القلب - الصدر- الأورام السرطانية- الكبد- السيدات الحوامل) لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، على أن يقدم الموظف ما يثبت حالته الصحية بتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.









ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.









وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.









وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، مضيفًا: "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة".









ووجه إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.









البحر الأحمر

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، تخفيض أعداد العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة له المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة 25% بما لا يؤثر على سير العمل، وذلك لحين إشعار آخر على مدار الشهر، وذلك في ضوء قرار رئس مجلس الوزراء والتنمية المحلية بشأن تخفيض اعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين في الحضور .













وكلف محافظ البحر الأحمر، قسم الموارد البشرية بتنفيذ القرار على جميع الإدارات التابعة للديوان العام، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، طبقًا لقرارات دولة مجلس الوزراء .









وتمت مخاطبة جميع الإدارات التابعة للديوان بتجهيز خطة تتضمن نسبة غياب بإجازة استثنائية بنسبة 25% من العدد الكلى لكل إدارة، طبقا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة حضور العاملين.









محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة لتخفيض العاملين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة حيال مواجهة فيروس كورونا.