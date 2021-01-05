التزاما بقرار مجلس الوزراء.. المحافظات تعلن تخفيض أعداد العاملين.. الجيزة: تقسيم الحضور بنسبة لا تقل عن ٥٠% بالتناوب.. واستثناء 3 فئات من القرار في الفيوم.. وحملات للتعقيم وتطهير المنشآت العامة

- القليوبية: تخفيض أعداد الموظفين في أماكن العمل بالجهاز الإداري بالدولة بنسبة 50%
- البحر الأحمر: إعداد خطة تتضمن نسبة غياب بإجازة استثنائية بنسبة 25%
- الإسكندرية: تناوب حضور العاملين لتخفيف التزاحم في أماكن العمل
أصدر الكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مؤخرا استعدادا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من شأنها التصدي لانتشار الفيروس بين أبناء الشعب المصري، ومن بين هذه القرارات تخفيض أعداد العمالة في الهيئات والمؤسسات الحكومية، واستجابة لهذا القرار، أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، كتابا دوريا بشأن تطبيق الآلية الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإداري بالدولة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين.
وتضمن الكتاب الدورى تخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإدارى بنطاق المحافظة بنسبة 50%، والتناوب بين الموظفين بشكل واضح، وذلك مع استثناء الفئات التى تتولى إدارة مرافق حيوية بالمحافظة وذلك وفقا لقرار المحافظ رقم 1104 لسنة 2020 فى هذا الشأن.
وشمل الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 485 لسنة 202 باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة التى تؤثر مباشرة على المناعة فقط (أمراض القلب - الصدر- الأورام السرطانية- الكبد- السيدات الحوامل) لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، على أن يقدم الموظف ما يثبت حالته الصحية بتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.
ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.
وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، مضيفًا: "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة".
ووجه إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.
البحر الأحمر
قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تخفيض أعداد العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة له المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة 25% بما لا يؤثر على سير العمل، وذلك لحين إشعار آخر على مدار الشهر، وذلك في ضوء قرار رئس مجلس الوزراء والتنمية المحلية بشأن تخفيض اعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين في الحضور.
وكلف محافظ البحر الأحمر، قسم الموارد البشرية بتنفيذ القرار على جميع الإدارات التابعة للديوان العام، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، طبقًا لقرارات دولة مجلس الوزراء.
وتمت مخاطبة جميع الإدارات التابعة للديوان بتجهيز خطة تتضمن نسبة غياب بإجازة استثنائية بنسبة 25% من العدد الكلى لكل إدارة، طبقا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة حضور العاملين.
محافظة الجيزة
أعلنت محافظة الجيزة عن اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة لتخفيض العاملين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة حيال مواجهة فيروس كورونا.
وأصدرت محافظة الجيزة في كتاب دوري رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠٢٠، للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، ينص على: تقسيم للعاملين بنسبة لا تقل عن ٥٠% بالتناوب، باستثناء العاملين بالإدارات الميدانية والتي تشمل الإشغالات والإدارات الهندسية، والمتابعة الميدانية، والأمن والعمليات والمواقف والساحات والنظافة.
وركز القرار على التواجد اليومي للعمل لجميع رؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم ومديري الإدارات.
وأوضحت محافظة الجيزة أنه يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل ٢٠ ديسمبر.
محافظة الفيوم
قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لحين إشعارٍ آخر، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين، النصف الأول من الشهر، وحضور الـ50% الأخرى النصف الثاني من الشهر، بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتًا أنه يستثنى من القرار مديريتى الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحى بالفيوم.
وتضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقًا لما تقضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن قرار المحافظ يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وشدد محافظ الفيوم على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم وتحديد الاعداد وفقًا لما تقضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظة الإسكندرية
أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 703 لسنة 2020 بشأن تخفيض نسبة حضور العاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات والأجهزة والهيئات التابعة لديوان عام المحافظة بنسبة 50 %، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 6 / 12/ 2020، مع القيام بوضع قواعد تشغيل ونظام تناوب لحضور العاملين لتخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا للضوابط المحددة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وتنص المادة الثانية من القرار الضوابط الخاصة بقواعد ونظام التناوب لحضور العاملين بأماكن العمل هي كالآتي
1- التأكيد على عدم وجود ما يخل أو يؤثر على سير وانتظام العمل أو حدوث انخفاض لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
2- الحد الأدنى لتواجد قوة العمل بكل جهة والإدارات التابعة يكون بنسبة 50% يوميًا.
3- لا يتم احتساب نظام التناوب من الإجازات المقررة قانونيا ولا تؤثر على المستحقات المالية للعاملين.
4- قيام رؤساء الجهات ومديري عموم الإدارات بإعداد جداول لتناوب حضور العاملين مع ضرورة خلق بيئة تشاركية بين العاملين وبعضهم بكل إدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل ونسبة 5% من ذوي القدرات الخاصة.
5- في حال قيام المحافظة بتعطيل العمل بالمصالح الحكومية خلال أيام العمل الأسبوعية نظرا لموجات الطقس ومواجهة الأمطار الغزيرة تحتسب ضمن جدول أيام التناوب لحضور العاملين.
6- إذا ما تلاحظ لرئيس الجهة أو مديري عموم الإدارات انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو التأثير على المهام الوظيفية بالجهة رئاسته يجوز له وقف نظام التناوب لحضور العاملين والعمل بكامل القوة الوظيفية.
وتنص المادة الثالثة من القرار على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري الخدمات والإدارات والأجهزة والهيئات التابعة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد توفيرا للحماية اللازمة للعاملين والمواطنين ومراعاة اشتراطات التباعد، ويلتزم العاملون والمواطنون المترددون بجميع المنشآت الحكومية التابعة بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمواقع العمل، والتشديد على تنفيذ إجراءات التطهير والنظافة وتعقيم مقار العمل بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة.