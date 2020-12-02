مكتبة الإسكندرية: تتسلم أرشيف "جيت هب" الرقمي ضمن ثلاث مكتبات بالعالم

تسلمت مكتبة الإسكندرية نسخة من أرشيف جيت هاب (GitHub) الرقمي؛ لتصبح ضمن ثلاث مكتبات تتيح نسخة من الأرشيف في العالم، بعد مكتبة بودلاين بجامعة اوكسفورد ببريطانيا، ومكتبات ستانفورد بكاليفورنيا.

وذكرت مكتبة الاسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك النسخة من الارشيف الرقمي تأتي إيمانا من المكتبة بضرورة حفظ التراث في صورة رقمية من أجل الأجيال القادمة وإتاحة المعرفة الإنسانية للعالم أجمع، مؤكدة أنه سيتم عرض النسخة الثالثة بمعرض "العالم الرقمي" بمقر المكتبة.

اقرأ ايضًا:

محافظ الإسكندرية يكرم مدير مديرية التضامن الاجتماعي لبلوغه سن المعاش

ويعد جيت هاب التابع لشركه ميكروسوفت مستودعًا رقميًا يستضيف البرمجيات مفتوحة المصدر، ويتيح المشاركة والمتابعة بين المبرمجين حول العالم، وهو يضم حوالي 40 مليون مستخدم في الوقت الحالي.

وقد بادرت جيت هاببتجميع 17000 مشروع من أهم البرمجيات مفتوحة المصدر على المنصة، بالإضافة إلى عينة عشوائية من حوالي 5000 مشروع أخر، وقامت بحفظها على بكرات ميكروفيلم، ووضعهم في صندوق العرض الذي تسلمته المكتبة، والذي صٌمم خصيصًا لهذا الغرض كعمل فني يجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الابعاد.

وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح GitHub في تجميع ملايين المستودعات الرقمية المتاحة على المنصة، وتخزينها وحفظها بنفس الطريقة لمدة ألف عام في قبو "أرشيف" بالقطب الشمالي “GitHub Arctic Code Vault”، وذلك بهدف الحفاظ على تاريخ البرمجة من أي كوارث طبيعية، ووضع تصور للأجيال القادمة عن المبرمجين اليوم.

والجدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية حريصة دومًا على حفظ التراث الثقافي -بجميع صوره- للبشرية، حيث أطلقت العديد من الأرشيفات الرقمية مجانًا عبر الانترنت، كما قامت برقمنة وإتاحة الآلاف من الكتب، والمشاركة في عدة مؤتمرات عالمية من خلال عملها في أرشفة الانترنت.

كما تتيح المكتبة للباحثين أرشيف الإنترنت؛ الذي يعد أول أرشيف خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية، والوحيد المطابق لأرشيف الانترنت بسان فرانسيسكو، وهو بمثابة الذاكرة المسجلة لكلِّ صفحات المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت منذ عام 1996.

كانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.