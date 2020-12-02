محافظ الإسكندرية يكرم مدير مديرية التضامن الاجتماعي لبلوغه سن المعاش

، الأستاذ طارق جمال الدين وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لبلوغه سن المعاش القانونية، مشيرًا إلى أن سن المعاش هو بداية جديدة لعطاء ممتد.

وثمن الشريف الجهود الذي قام بها مدير مديرية التضامن الاجتماعي خلال فترة عمله والتي شهد له بها الجميع، مقدما له خالص الشكر والتقدير.

وأضاف أن المحافظة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين يعملون بجد وإخلاص وتفاني من أجل رفع شأن المحافظة وتطوير الأداء الحكومى مما يعود بالنفع على مواطنى المحافظة.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.





وفي حي وسط، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي، بشوارع : سوتر، شامبليون، الميناء الشرقية؛ والزهرة.









وخلال الحملة، تم المرور علي تلك المنشآت ،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت عن إغلاق عن ٣ كافيهات بشارع سوتير، عدد ١ كافيه و١محل بشارع شامبليون، وعدد ٣ مقاهي بشارع المينا الشرقية والزهرة.وذاك لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وضبط عدد ١٧ حالة إشغال متنوع.





شارك في الحملة: مدير إدارة إشغال الطريق،؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، معاون رئيس للخدمات، مفتش المتابعة المختص، وادارة الحملة الميكانيكية ،ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق الحي والعمل مستمر.





وفي حي ثان المنتزة، شن الحي برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة للمرور على المقاهي ، أسفرت عن ضبط مقهي تقوم بتقديم الشيش للرواد وتخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء ، فضلا عن الإدارة بدون ترخيص.





وقد تم التحفظ على الشيش المضبوطة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.





ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مسائية علي المقاهي تم فيها المرور علي المقاهي بمنطقة مينا البصل بكلا من شارع الامير لؤلؤ وشارع الامان وشارع الاسناوي وشارع المكس وصينيه الورديان.





وتم خلال الحملة التأكيد علي التزام المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء واستخدام الكمامات الواقية للعاملين ورواد المقهى واستخدام جهاز قياس الحرارة وتوافر مستلزمات التطهير والتعقيم وترك مسافات متباعدة بين الطاولات.



