أفضل موظفة عربية لعام 2020.. نهى خليفة قصة نجاح مهندسة مصرية شابة.. شاهد

"سلامًا شباب النيل في كل موقف على الدهر ... يجني المجد أو يجلب الفخر" هكذا يقول الشاعر إبراهيم ناجي في وصفه لشباب مصر، الذين تعول عليهم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق خطط التنمية الحديثة.





نهى أحمد خليفة، مهندسة مصرية شابة طموحة استطاعت أن تتميز في مجال عملها، بل وتصنع المستحيل وتفوز بجائزة أفضل موظفة حكومية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات، بالمنافسة مع 5 آلاف موظف عربي في جميع أنحاء الوطن العربي.





المهندسة نهى حاصلة على بكالوريوس هندسة من جامعة الإسكندرية عام2002، وماجستير تكنولوجيا المعلومات، وحاليا تعكف على رسالة لدكتوراه في مجال "الحكومة الإلكترونية".

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وفي حوارها مع موقع صدى البلد، قالت المهندسة نهى إنها عرفت بالجائزة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي لوزارة التخطيط، وبعدها حصلت على موافقة جهة العمل على الترشح للجائزة.





وأشارت إلى أنها تلقت دعوة لحضور حفل إعلان الجوائز افتراضيًا نظرًا لجائحة كورونا، وسجدت شكرًا لله بمجرد سماع اسمي كأفضل موظف عربي، وكانت نبضات قلبي تتسارع للغاية من سعادتي بالجائزة.





وأضافت أن هناك خمس معايير يتم على أساسها اختيار افضل موظفة حكومية، هي الأداء والإنجاز ضمن الوظيفة، وأن يكون صاحب أثر استثنائي في مجال عمله، ومجتمعه، والمبادرة والابتكار، والقدوة الحسنة والنموذج الإيجابي، والتعلم المستمر، وقدمت جميع الشهادات والاثباتات الدالة التي تدعمني في كل معيار، وتم اختياري من وسط 5000 ألاف موظف على مستوى الوطن العربي.





وأشارت نهى خليفة، إلى أنها حصلت أيضًا خلال العام الماضي 2019 على جائزة مصر للتميز الحكومي مركز أول بالمراكز التكنولوجية، ومركز أول مؤسسات حي المنتزه أول.





ولفتت إلى أنها حصلت أيضًا على عدة جوائز خلال مشوارها المهني، ففي عام 2005 حصلت على جائزة أفضل موقع حكومي على مستوى مصر وفى عام ،2007 جائزة أفضل منفذ حكومي يقدم خدمات حكومية، وفى عام 2009 حصلت على جائزة استمرارية تميز مركز ثالث ،وفى عام 2010 حصلت على مركز أول لأفضل منفذ حكومي.





وحول دورها بالمركز التكنولوجي بحي المنتزه، قالت خليفة إنها تسلمت المركز بعد 25 يناير 2011 وكان المبنى كله محروق، وتم إعادة بناءه وإعادة تصميمه بأحدث الأساليب الهندسية الحديثة، وتم إدخال أحدث الأساليب التكنولوجية في التعامل مع المواطنين، من حيث تقديم الطلبات وتحصيل الأموال.





وأضافت أن اللواء محافظ الشريف محافظ الإسكندرية قرر نقلها إلى ديوان عام المحافظة لتشغل منصب مدير عام إدارة المعلومات والتوثيق بمحافظة الإسكندرية في بداية أكتوبر بعدما لمسه من تطور في المركز التكنولوجي بحي أول المنتزة.





وأكدت أن فخورة بتمثيل بلدها مصر في ها المحفل العربي الهام، مشيرة إلى أن أهم أسباب نجاحها هو العمل بشكل علمي وبأسلوب منظم بهدف الحصول على أفضل أداء من الموظفين، ومن أجل راحة المتعاملين.





وتعليقا على التوازن بين عملها ومنزلها، أشارت خليفة أنها أم لطفلة عمرها 4 سنوات، وأنها تحاول جاهدة التنسيق بين العمل والمنزل وأن زوجها متفهم تمامًا لطبيعة عملها، مشيرة إلى أن العلاقة بينمها تكاملية فكل منها يكمل الأخر ويدعمه ويدفعه للنجاح.





وقد كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، المهندسة نهى أحمد السيد خليفة، المتوجة بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات.





وهنأ المحافظ ، الفائزة بالجائزة ، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالديوان العام ، معربا عن فخره بكونها أحد موظفي الديوان والتي يجب أن تكون مثالا يحتذى به لكافة الموظفين والعاملين في الدولة المصرية ، مؤكدا ضرورة استمرار تعظيم الأداء في كافة المؤسسات لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جدير بالذكر أنه تم إعلان جوائز الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي " افتراضيا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي أطلقتها الإمارات قبل حوالي العام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وأعلنت استقبال ٥٠٠٠ مشاركة حكومية لاختيار أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم، وتم استثناء الإمارات من المشاركة للحيادية.