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توك شو

بعد ارتفاع الشبورة.. شاهد الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى والطرق الصحراوية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:50 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.


وقالت جاكلين ماهر، مراسلة البرنامج، إنه تم غلق طريق الكريمات وطريق العلمين الصحراوى وطريق الإسكندرية الصحراوى وطريق الشيخ فضل أمام حركة المرور، بالإضافة إلى إغلاق طريق الفيوم والطريق القديم والجديد من كمين عيون موسي حتى كمين أبو سويرا بمحافظة جنوب سيناء، وإغلاق طريق أسيوط.


وأضافت أن هناك شبورة منتشرة فى أغلب محافظات الجمهورية، خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية، لافتة إلى أن السيولة بوسط البلد هادئة قليلا، حيث إن هناك سيولة مرورية فى ميدان رمسيس والتحرير وأعلى 6 أكتوبر.


وأكدت أن الإدارة العامة للمرور أوصت بالقيادة بصورة أكثر هدوءا من أجل القدرة على متابعة القدرة الأفقية لها، متابعة أنه يجب تفعيل زر الانتظار دائما وفتح الزجاج قليلا من أجل عدم إعاقة بخار المياه للطريق.

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