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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:24 م
منة فضالي
منة فضالي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية تكشف عن جمالها.


وتألقت منة فضالي بارتداء بنطال كلاسيكي باللون الأسود، وبلوفر جذاب وأنيق باللون الأبيض الذى يبرز رشاقتها، وانتعلت حذاءً كلاسيكيا باللون الأسود ومطعم باللؤلؤ الأبيض.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.


كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط أنيق باللون الذهبي.

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