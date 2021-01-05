نوادر مصرية.. عملية ولادة لرضيعة في اسيوط

قال الدكتور إبراهيم علي، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي باسيوط، إنه قام باجراء عملية جراحية لرضيعة فور ولادتها لاستخراج جنين من بطنها، والذي تم اكتشافه قبل ولادة الرضيعة حيث كان ظاهرا اثناء السونار الخاص بالام، وجود كتلة لحمية غريبة، فتم على الفور دخول الرضيعة الي الحضانة واجراء الفحوصات اللازمة لها.





وأضاف الدكتور إبراهيم علي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أنه تم تجهيز الرضيعة، وتسمى هذه الحالة علميا بجنين داخل الجنين، وهي من انواع حالات التوأم الملتصق، مؤكدا على استقرار الحالة الصحية للرضيعة وان انظمتها واجهزتها الحيوية تعمل بشكل جيد، لان الجنين لم يتصل باحشاء الطفلة اطلاقا.





واوضح ان العملية اثبتت نجاحها بعد 24 ساعة من اجرائها، واحتاجت الطفلة ان تظل في المستشفى 5 ايام وترضع بصورة طبيعية وبعد ذلك خرجت دون وجود اي مشاكل، مشيرا الي ان الوقت الذي استغرقته العملية 45 دقيقة فقط.





واضاف ان هذه من الحالات النادرة جدا، وان الافضل كان التعامل السريع معها، حتى لا تقوم بأي نوع من الضغط على معدة الرضيعة فيتسبب ذلك في مشاكل لا يتم تداركها فيما بعد.