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اقتصاد

البورصة ترتفع بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:24 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
دفعت مشتريات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للارتفاع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 10836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2243 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13250 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4178 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3104 نقطة.
 
وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
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