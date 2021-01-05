ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إطلاق اسم "السلطان قابوس والشيخ صباح" على القمة الخليجية الـ41

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:17 م
الراحل السلطان قابوس
الراحل السلطان قابوس - الراحل الشيخ صباح الأحمد
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق اسمي السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، على القمة الخليجية الـ ٤١ التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة العلا السعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال كلمته في افتتاح القمة: "نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة؛ جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمهما الله - ".

وأضاف ولي العهد السعودي: "عرفانًا لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى - عز وجل - لهما الرحمة والمغفرة".

‏وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة الخليجية الـ ٤١، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

ويضم وفد عُمان الرسمي المشارك في القمة: بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية والدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشئون القانونية، وعدد من المسئولين في الحكومة العُمانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد إبراهيم يكتب: عمان وعيدها الوطنى الـ50 والنهضة المباركة

محمد إبراهيم يكتب: 2020.. عام حزين على منطقة الخليج

اجتماع دبلوماسي عاجل لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت

فهد آل سعيد يترأس وفد سلطنة عمان في القمة الخليجية الـ41 غدًا

بدء وصول الوفود المشاركة في القمة الخليجية إلى مدينة العلا

من هم.. زعماء عرب غابوا عن القمة الخليجية في مدينة العُلا السعودية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يعود لأرض الوطن بعد المشاركة في التوقيع على بيان العلا

اتجاه لرفع الدعم عن البنزين والسولار نهائيا.. برلماني يكشف الموعد

شاهد.. قادة مجلس التعاون الخليجي يوقعون على البيان الختامى للقمة

فرجاني ساسي يغيب عن التدريبات ويزيد الغموض بشأن مستقبله مع الزمالك

دراسة تكشف عن 3 علامات في الجهاز الهضمي تشير لـ كورونا

فرج عامر: مهاجم الزمالك ضمن اهتمامات سموحة.. ولست راضيا عن التحكيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر تحديث لأسعار بيجو 2021 اليوم في مصر "صور"

دراسة تكشف عن 3 علامات في الجهاز الهضمي تشير لـ كورونا

فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور