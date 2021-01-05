قد تزيد أو تنخفض بنسبة 10%.. 3 سيناريوهات لـ أسعار البنزين الجديدة

يترقب ملايين المصريين أسعار البنزين الجديدة، والمقرر الإعلان عنها بعد ساعات من قبل مجلس الوزراء بعد مراجعة الأسعار من خلال لجنة التسعير، والتي بدورها تحدد سعر البنزين الجديد، وفقا للظروف الاقتصادية المتحكمة في تحريك أسعار البترول.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تجتمع ربع سنويا (كل 3 شهور) لتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء، كما يمكن تثبيت الأسعار وهو ما حدث في اجتماعها الأخير.
وأشار النائب في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن التسعير التلقائي وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي عن طريق معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية، بحيث يتم تربط الأسعار في السوق في مصر بنظيرتها عالميًا في ضوء التكلفة بشكل تلقائي، كل فترة.
وأكد أن أسعار البنزين في مصر لم تشهد انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر السابقة حتى الآن، خاصة في ظل الهبوط العالمي لأسعار البترول، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة قد تخطط إلى تخزين فائض الانخفاض لاستغلاله حال ارتفاع أسعار البترول العالمية، وذلك حتى لا يشعر المواطن بفارق كبير أو عبء غلاء الأسعار بعد انتهاء كورونا وزيادة الطلب على النفط.
هذا وأصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا في يوليو 2019 بإطلاق آلية تسعير تلقائية للوقود، تنفذ كل ثلاثة أشهر، حيث بدء العمل وفق لجنة التسعير في أكتوبر من نفس العام، حيث تضم "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول.
وتستعد لجنة التسعير إلى عقد اجتماعها السادس للإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة، خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يتم تحديد الأسعار في موعد أقصاه 10 يناير.
وبحسب آخر تدخل للجنة التسعير، فإن أسعار البنزين الآن في مصر كالآتي: سعر البنزين 80 نحو 6.25 جنيه لكل لتر، وبحسب أسعار البنزين الآن في مصر، فإن أسعار البنزين 92 نحو 7.50 جنيه لكل لتر، أما أسعار البنزين الآن في مصر فإن سعر البنزين 95 يبلغ 8.50 جنيه لكل لتر، وذلك بحسب آخر تحديث لـ أسعار البنزين الآن في مصر قبل التدخل الجديد مطلع 2021.
والجدير بالذكر أنه على مدار تدخلات اللجنة السابقة، لم تشهد أسعار البنزين في مصر أي ارتفاعا، بل على العكس شهدت أسعار البنزين تراجعا مطلع أبريل الماضي، بواقع 25 قرشا لكل لتر بحسب الأنواع المختلفة للبنزين.