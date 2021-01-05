قد تزيد أو تنخفض بنسبة 10%.. 3 سيناريوهات لـ أسعار البنزين الجديدة

وبحسب آخر تدخل للجنة التسعير، فإن أسعار البنزين الآن في مصر كالآتي: سعر البنزين 80 نحو 6.25 جنيه لكل لتر، وبحسب أسعار البنزين الآن في مصر، فإن أسعار البنزين 92 نحو 7.50 جنيه لكل لتر، أما أسعار البنزين الآن في مصر فإن سعر البنزين 95 يبلغ 8.50 جنيه لكل لتر، وذلك بحسب آخر تحديث لـ أسعار البنزين الآن في مصر قبل التدخل الجديد مطلع 2021.





والجدير بالذكر أنه على مدار تدخلات اللجنة السابقة، لم تشهد أسعار البنزين في مصر أي ارتفاعا، بل على العكس شهدت أسعار البنزين تراجعا مطلع أبريل الماضي، بواقع 25 قرشا لكل لتر بحسب الأنواع المختلفة للبنزين.