قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

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وبحسب قرار الزيادة التي أقرها الرئيس اليوم على بشأن حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وذلك بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية منذ قليل، فإن نص القرار على أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980 بإنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.









وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة وعلى موافقة مجلس الوزراء، فقد تقرر الآتي:





المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 المشار إليه النص التالي "توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رم 158 لسنة 1980 المشار إليه بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.





المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.